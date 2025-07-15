Культура

Юные «Терем»-таланты выступят в «Михайловском»

Воспитанники Творческой школы одного из самых известных в России и в мире инструментальных ансамблей — петербургского «Терем-квартета» дадут два концерта в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотография: Участники творческой школы «Теремок» в «Михайловском» / со станицы музея-заповедника в социальной сети

В Пушкинском заповеднике напомнили, что в своё время этот ансамбль родился как проект студентов кафедры народных инструментов Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и почти сразу стал своего рода визитной карточкой северной столицы. Молодые музыканты, образовавшие его, свершили настоящую революцию в традиции концертного исполнительства на народных инструментах, обратившись к классическому кроссоверу — стилю, представляющему собой сочетание элементов академической и поп-музыки. Приняв участие во всемирном фестивале музыки в Будапеште, позже они организовали свой фестиваль этнической музыки в России, в родном городе, а затем и Первый международный конкурс камерных инструментальных ансамблей в Санкт-Петербурге «Terem Crossover». После музыканты стали организаторами других масштабных и значимых культурных акций, при этом непрерывно концертируя. Добавим, что ансамбль-первооткрыватель стал и первым в мире ансамблем-композитором, а потом и ансамблем-педагогом, организовав конкурс «ТеремОК!» для талантливых детей, «…чтобы дать молодым исполнителям альтернативу попсе».

Концерты воспитанников «Теремка» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» пройдут завтра, 18 июля, и в воскресенье, 20 июля. Первый из них — из произведений камерной музыки — юные музыканты дадут в интерьерах выставки «Вослед Пушкину» в Научно-культурном центре музея-заповедника (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Второй, в программе которого выступления солистов, ансамблей, оркестра и хора участников школы, проведут в большом театрально-концертном зале музейного НКЦ.

Начало концертов в 16.00. Вход на них — свободный для всех желающих.