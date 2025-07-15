Культура

«Островский рубеж». ФОТОРЕПОРТАЖ

Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» отгремел возле деревни Холматка Островского района. По своей масштабности фестиваль претендует на одно из крупнейших реконструкторских мероприятий, проведенных на Северо-Западе.

Гостям представили обширную программу: от полевой почты до повторения баталий минувших военных лет. В постановках участвовала реальная техника, пиротехническая работы не оставила ни одного посетителя равнодушным. В перерывах между боями все присутствующие могли попробовать солдатскую кашу и послушать концерт псковских творческих коллективов.

Подробнее в фоторепортаже Андрея Николаева.