Культура

Выставки и мастер-классы пройдут в библиотеках Пскова в День города

Праздничные мероприятия пройдут в библиотеках Пскова в рамках Дня города 23 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в центральной библиотечной системе Пскова.

Источник: центральная библиотечная система Пскова

Программа «Город любимый, город зеленый, город таинственный – мой Псков!» стартует в Детской экологической библиотеке «Радуга» в 12.00.

В программе книжная выставка «Псков – город древний, город славный!», краеведческая викторина «Прогулка по древнему городу – Псков» и мастер-класс по изготовлению открыток «Плесков – Псков». В библиотеке выступят участники фольклорных ансамблей «Плескава» (руководитель – Евгения Кривенко), «Славный городок» (руководитель – Ирина Никитина) и «Уграда» (руководитель – Галина Березина), а также исполнительница фольклорных песен Александра Боровик. Они будут петь народные песни и частушки военных лет, а также играть с собравшимися в народные игры.

В 17:00 начнет работу интерактивная праздничная площадка, посвященная 1122-летию первого упоминания Пскова в летописи, 81-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и Дню памяти равноапостольной княгини Ольги Российской. Откроется в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». В библиотечном дворике по адресу улица Н. Васильева, 83А, с концертной программой выступят участники фольклорных ансамблей «Плескава», «Славный городок» и «Уграда», а также будет организован мастер-класс по изготовлению значка-ордена в честь Дня города.

Библиотека «Диалог» (1-я Посселочная, дом 15) в 14:00 проведет мастер-класс для детей по изготовлению символа Пскова. В библиотеке, общественном центре микрорайона Псковкирпич (улица Карбышева, дом 4), откроется фотовыставка «Псков военный и послевоенный».

Кроме того, литературно-краеведческая прогулка «Легенды и были веков» состоится в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) в 12:00 25 июля.