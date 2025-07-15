Культура

Псковский музей приглашает в тур в Печоры

Экскурсионные туры в филиалы Псковского музея-заповедника продолжаются. 9 августа все желающие могут провести выходной день в Печорах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Участников ждет насыщенная программа: посещение музея истории города Печоры, Псково-Печерского монастыря, прогулка по городу. И в этот раз не обойдется без традиционного русского чаепития в уютной беседке музея, рассказали в музее.

Отправление пройдёт в субботу 9 августа в 11:00 от главного здания музея (улица Некрасова, 7) на автобусе.

Телефон для справок и бронирования: +78112663311.