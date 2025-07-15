Культура

Преподаватель колледжа искусств выступила на фестивале «Островский рубеж»

Преподаватель колледжа искусств Катерина Андреева выступила с Эстрадно-джазовым оркестром на военно-историческом фестивале «Островский рубеж» 20 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательном учреждении.

Фото: Псковский колледж искусств

Фестиваль состоялся в деревне Холматка Островского района 20 июля в рамках проекта «На нашей улице Победа», реализованного с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры.

Екатерина Андреева выступила на центральной сцене фестиваля в качестве солистки Эстрадно-джазового оркестра под управлением Евгения Баранчикова. Песни «Баллада о матери», «Дети войны», «Огромное небо», «Я хочу, чтобы не было больше войны», «Синий платочек» и др. перенесли зрителей во времена Великой Отечественной войны.

По словам певицы, песни о войне - это непростой и в эмоциональном, и в техническом отношении музыкальный материал. «Именно в этом песенном жанре происходит наиболее глубокое осмысление тем жизни и смерти, дружбы и предательства, победы и потери, а также идеи самопожертвования», - отметила Екатерина Сергеевна. «Песни о войне позволяют поддерживать историческую память, не дают забыть о подвиге народа в ВОВ».

Добавим, что по ежегодной традиции в числе волонтёров-организаторов мероприятий по реконструкции с участием различных военно-исторических клубов России активно работают студенты и выпускники колледжа искусств.

Напомним, что «Мемориальный комплекс «Линия Сталина» находится в деревне Холматка (Островский район) и входит в состав филиала Военно-исторического музея-заповедника. Военно-исторические реконструкции здесь проводятся в память о трагических событиях начала июля 1941 года. На этом месте, недалеко от города Острова, 3 и 4 июля бойцы 398 стрелкового полка 118 стрелковой дивизии, пограничники, артиллеристы, учебная часть и бойцы 181 латышской стрелковой дивизии на какое-то время смогли остановить 6 танковую дивизию вермахта, что позволило нашим частям задержать наступление немцев на Псков и Ленинград.