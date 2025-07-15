Культура

В псковском ГКЦ обновят кресла

На замену кресел в Псковском городском культурном центре могут выделить 4 млн 545 тыс 454 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Всего планируется поставить 435 кресел четырех типов.

Поставщика определят 4 августа. Поставщик должен будет доставить кресла в течение 15 дней с даты подписания договора, но не позднее 31 августа текущего года.

Также в концертном зале планируется произвести капитальный ремонт. На его осуществление могут выделить 8 219 184 рубля.