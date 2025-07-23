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Библио-такси и историческую викторину предлагают псковичам в субботу на набережной у Троицкого моста

25.07.2025 13:49|ПсковКомментариев: 0

26 июля с 12:00 до 16:00 на набережной реки Псковы у Троицкого моста будет работать интерактивна площадка Централизованной библиотечной системы Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

На этой площадке библиотекари будут проводить сразу несколько мастер-классов: по изготовлению открытки к Дню города в технике «кардмейкинг», по изготовлению поделки «Силуэты любимого города», по изготовлению значка-ордена, посвящённого родному города, а также по изготовлению кораблика «Псков» в технике оригами и флага Пскова.

Сотрудники Библиотеки – Центра детского чтения также предложат всем желающим поиграть в настольные игры под девизом «Играем, историю города вспоминаем». Библиотека микрорайона Овсище сыграет с псковичами в краеведческую игру «Про город любимый…», Детская экологическая библиотека «Радуга» – в настольную игру «Путешествие туристов по заповедным местам», а библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» будет катать участников праздника на «библио-такси» (эта игра называется «Путешествие на библио-такси полюбимому городу»).

Настоящие знатоки и любители краеведения, кроме того, смогут на городской библиотечной площадке проверить свои знания по истории родного края.

Библиотека «Диалог» предложит разгадать краеведческий кроссворд, библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева будет проводить краеведческую викторину «Псков: по реке времени», Центральная городская библиотека – викторину по истории освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, детская экологическая библиотека «Радуга» – краеведческое мемори «Найди пару», Детская библиотека «Лик» – викторину «Достопримечательности нашего города», Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва – викторину «Знай свой край», а Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева – фотовикторину «Улицы города имени героев войны» и краеведческий VR-квест.

Источник: Псковская Лента Новостей
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