Культура

«Три Спаса» и балетная феерия — в «Михайловском» рассказали о планах на ближайший месяц

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 29 июля, во всех мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день.

Далее Пушкинский заповедник возобновит приём посетителей по графику высокого сезона. Это означает, что музеи-усадьбы будут работать без выходных с 10.00 до 18.00, а по субботам — с 10.00 до 20.00.

Сергей Репин. В августе. (1985). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В «Михайловском» добавили, что музейная жизнь в августе в Святогорье будет очень богатой. Так гости музея-заповедника смогут побывать не только на традиционных обзорных и тематических экскурсиях, но и на новых арт-экскурсиях и поэтических прогулках с известным актёром театра и кино Михаилом Драгуновым. Пушкинский Заповедник порадует всех новыми выставками, в том числе — уникальным проектом «Борис Годунов. История шедевра» подготовленным совместно с Российским национальным музеем музыки (Москва). Туристов и жителей Святогорья также ждут на концертах в рамках многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе» в Тригорском, на фольклорной программе «Три Спаса».

традиции состоится в августе и центральное научное событие года — Михайловские Пушкинские чтения. В этот раз конференцию готовят к 200-летию со времени михайловской ссылки А.С. Пушкина. Назвали чтения «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...». А самым ярким музыкально-сценическим событием, безусловно, станет вечер балета памяти известного танцовщика, солиста, а позднее балетмейстера Мариинского театра Геннадия Селюцкого силами артистов балета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Этот концерт — «Памяти учителя» — назначен уже на 2 августа.

Подробнее об этих и прочих событиях ближайшего месяца в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» можно узнать на официальном сайте учреждения. В Пушкинском заповеднике подчеркнули, что планы на август-2025 были свёрстаны так, чтобы занятие по душе и интересу мог выбрать каждый из гостей.