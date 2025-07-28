Культура

Псковичей приглашают посетить экскурсию по следам воинской доблести в День ВДВ

В честь Дня Воздушно-десантных войск Псковский музей-заповедник приглашает всех желающих посетить тематическую экскурсию по выставке «Чести своей никому не отдам», посвященной вкладу Псковского края в победу в Отечественной войне 1812 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

На экскурсии участники узнают о событиях 1812 года, в которых участвовали уроженцы Псковской земли – знаменитые военачальники и ратники народного ополчения. Центральное место в экспозиции занимает фигура Петра Витгенштейна и его герб, на котором находится девиз «Чести своей никому не отдам». Это русский перевод латинской надписи Honorem meum nemini dabo, которая начертана на мече псковского князя Всеволода-Гавриила, также представленного на выставке.

Уникальным экспонатом является подлинное знамя Псковского ополчения из Михайловского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы. В витринах также представлено русское холодное и огнестрельное оружие времен Отечественной войны: офицерская шпага 1798 года, солдатский кавалерийский пистолет 1809 года, кавалерийский мушкетон 1788 года и многое другое.

Экскурсия состоится 2 августа (суббота) в 15:00. Адрес: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Телефоны для записи: +78112292259 и +79113580816.