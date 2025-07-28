Культура

Сборная экскурсия по выставке псковского и рязанского музеев «Дело в шляпе» пройдет 2 августа

Сборная экскурсия по межмузейной выставке Псковского и Рязанского музеев-заповедников «Дело в шляпе» состоится во Дворе Постникова в субботу, 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экспозиция посвящена истории, значению и функциям различных видов головных уборов на протяжении нескольких веков. Посетители выставки смогут проследить, как менялась мода, значение и функции головных уборов на протяжении XIX и XX веков, а также сравнить модные тенденции недавнего прошлого с современными направлениями и стилями.

Экскурсия начнется в 12:00. Для посещения необходима предварительная запись.

Телефоны для записи: +78112292259 и +79113580816.