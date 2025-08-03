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Культура

Балет Большого театра Беларуси впервые выступил в «Михайловском». ФОТО

03.08.2025 10:50|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 2 августа, с аншлагом прошёл большой балетный вечер «Посвящение учителю». Концерт, памяти выдающегося танцовщика, лауреата международного конкурса артистов балета в Вене, солиста, а позже балетмейстера Кировского (Мариинского) театра Геннадия Селюцкого, был дан силами солистов балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Фото здесь и далее: Дмитрий Могучев (музей-заповедник «Михайловское»

Жители и гости Святогорья очень тепло принимали и балетную классику, и современную хореографию. По окончании концерта танцовщикам аплодировали стоя. Сейчас своими впечатлениями зрители активно делятся в Интернете. Отклик на нерядовое событие в социальной сети ВКонтакте оставила и глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова. «Наш пушкиногорский зритель и гости наших заповедных мест имеют множество возможностей стать участниками замечательных культурных событий, которые проходят в усадьбах музея-заповедника, Научно-культурном центре, — написала руководитель района. — Но вечер балета с участием солистов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, посвящённый памяти Геннадия Селюцкого, на котором посчастливилось побывать — это не просто яркое культурное событие, а что-то особенное, музыкальное и воздушно-парящее. Огромная благодарность артистам за мастерство; всем организаторам, и прежде всего директору Пушкинского заповедника Георгию Николаевичу Василевичу — за возможность соприкоснуться с величайшим искусством балета, который во все времена был и остаётся гордостью России!»

В «Михайловском» напомнили, что Геннадий Селюцкий — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, выпускник Ленинградского хореографического училища (сейчас — Академия русского балета имени А.Я. Вагановой). В знаменитой «Мариинке» он танцевал несколько десятков контрастных по амплуа партий классического и современного репертуара, многие их них — в качестве первого исполнителя. Как ассистент хореографа Селютин работал с выдающимися балетмейстерами мира — с гением модерна Морисом Бежаром, реставратором старинного балета Пьером Лакоттом, с классиком балета ХХ века Роланом Пети. Среди воспитанников Селюцкого — русские и зарубежные танцовщики мирового класса: Фарух Рузиматов, Вячеслав Самодуров, Кирилл Мельников, Данила Корсунцев, Бисер Тодоров (Болгария), Ален Ботаини (Германия), Есио Хомура (Япония), многие другие.

Первый концерт памяти выдающегося танцовщика и педагога в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» был дан в 2022 году, и с тех пор вечера его памяти здесь устраивают ежегодно. В юбилейном 2024-м, в год 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина это балетное событие разрослось до масштабов полноценного фестиваля с несколькими концертами, мастер-классами для учащихся хореографических школ страны, выставкой, кинопоказами.

«Именитый танцовщик трепетно любил псковские пушкинские места, часто бывал здесь и мечтал собрать здесь своих учеников. Уроженец Петрозаводска, много лет проработавший в северной столице, похоронен он, тем не менее, именно в Пушкиногорье», — особо отметили в музее-заповеднике «Михайловское».

Источник: Псковская Лента Новостей
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