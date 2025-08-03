Культура

Жители псковской деревни смогут услышать выстрелы из-за съемок фильма

4 августа в районе деревни Глоты Ядровской волости Псковского района состоятся съемки сцен для документального фильма ГТРК «Псков», посвященного одному из героев специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото: администрация Псковского района

В период с 17:00 до 21:00 для создания эффектов будут применены пиротехнические средства и холостые выстрелы из автоматического оружия.

Жителей Ядровской волости и гостей Псковского района просят учитывать данную информацию.