Культура

Клуб исторической реконструкции из Нижнего Новгорода примет участие в празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

В этом году клуб исторической реконструкции «СКИФ» первый раз примет участие в празднике «Воевода Шуйский», посвященном событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Клуб СКИФ существует уже более 15 лет. Основным направлением его деятельности является реконструкция военной истории и фехтования XVII века. В рамках этих увлечений участники «СКИФа» изучают тактические маневры пикинеров и мушкетеров, практики штурмов различных укреплений, а также техники фехтования на шпагах мастеров прошлых эпох.

Сейчас главным вектором реконструкции для клуба стал полк солдатского строя Якова Ронорта, верно служивший царю Алексею Михайловичу. Участники клуба изучают не только боевую составляющую, но походный быт первых русских солдат. На фехтовальном поприще идет изучение и сравнение итальянских и испанских техник владения шпагой.

В рамках праздника «Воевода Шуйский» клуб «СКИФ» представит сразу две площадки, где расскажет о мастерстве отливки пуль, а также об искусстве владения самым стрелецким оружием – бердышом.

Праздник пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Мероприятие состоится 23 августа в 12:00.

Дополнительная информация: +78112331065.