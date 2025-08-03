Культура

Выставку откроют в Изборске после российско-китайского пленэра

В Изборске завершился российско-китайский пленэр, по итогам которого откроется выставка «Настоящая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

На полторы недели древний живописный Изборск стал пространством международного пленэра мастеров из Российской Федерации и Китайской Народной Республики, российско-китайским саммитом изобразительных искусств, местом встречи талантливых живописцев и скульпторов, отметили в музее.

Китайскую Народную Республику представляют художники Чжан Сюэнин, Хуан Хучжао, Цянь Вэй, Цинь Чаобо, Ци Ванли, Динь Чиань. Российскую Федерацию – Данчев Сергей, Журавлев Иван, Зубрилин Константин, Попов Константин, Мартьянов Андрей, Игамбердиев Рустам, Моргунов Максим.

«Каждый мастер работал в своём направлении, в своей особой технике, искал собственный неповторимый ракурс, создавая оригинальные произведения искусства. Виды Изборска и его окрестностей в технике гохуа вступили в живой диалог с русской академической школой рисунка и живописи. Плоды яркого взаимодействия художников обогащают академические традиции и музейные коллекции двух наших великих стран – России и Китая», - добавили в музее.

8 августа в 14.00 по итогам пленэра в музее-заповеднике откроется выставка «Настоящая Россия».

Международный пленэр и выставочный проект осуществляются при поддержке и участии Министерства культуры Российской Федерации, Компании по развитию культуры и искусства «Яшень» (Пекин, КНР), Санкт-Петербургской Академии художеств им. И. Е. Репина, Союза художников Санкт-Петербурга, Арт-резиденции Псковской области «Кебь».