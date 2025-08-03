В Изборске завершается монтаж новой выставки «Настоящая Россия»

8 августа в 14:00 в музее-заповеднике «Изборск» торжественно откроется масштабный российско-китайский проект «Настоящая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фотографии: музей-заповедник «Изборск»
Китайскую Народную Республику представляют художники Чжан Сюэнин, Хуан Хучжао, Цянь Вэй, Цинь Чаобо, Ци Ванли, Динь Чиань; Российскую Федерацию – Сергей Данчев, Иван Журавлев, Константин Зубрилин, Константин Попов, Андрей Мартьянов, Рустам Игамбердиев, Максим Моргунов.
Адрес: Изборск, улица Печорская, 37.
Выставка «Настоящая Россия» создана по итогам международного пленэра, который проходил в Изборске с 27 июля по 6 августа с участием мастеров из Китая и России.
Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и в творческом сотрудничестве – с Компанией по развитию культуры и искусства «Яшень» (Пекин, КНР), Санкт-Петербургской Академией художеств им. И. Е. Репина, Союзом художников Санкт-Петербурга, арт-резиденцией Псковской области «Кебь».