Культура

Специалисты псковского музея продолжают повышать квалификацию

Художник-реставратор Псковского музея-заповедника Елена Гранина прошла аттестацию специалистов в области сохранения объектов культурного наследия министерства культуры России. Теперь, помимо архивных и библиотечных документов, специалист имеет квалификацию в области реставрации произведений графики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Фонды Псковского музея разнообразны по своему наполнению. Кроме книг и рукописей, здесь хранятся уникальные акварели, рисунки, эстампы. Реставрация графики, безусловно, имеет свои особенности, поэтому необходимо постоянно повышать квалификацию», – поделилась Елена Гранина.

Для получения новой реставрационной категории художнику-реставратору требовалось изучить и отреставрировать несколько произведений из собрания псковского музея. Среди них: ксилография «Лягушка-король и железный Генрих» (XIX в, В. Гехт), акварель О.К. Аршакуни «Проект памятника героям Великой Отечественной войны. Ленинград» (конец 1940-х–начало 1960-х гг.), рисунок «Бой на Ленинградском направлении» (1945 г., Я. Зеленый) и другие.

«Это достаточно долгий процесс. Первый этап – поиск работ в фондах. Второй этап – предреставрационные исследования, выбор методики работы. Старшие коллеги контролируют, подсказывают, какие методики лучше применять, а также какие вещи подойдут для аттестации на ту или иную категорию. Затем проходит реставрационный совет, где методика и ход работы утверждаются. Обязательная часть работы – ведение реставрационной документации и фотофиксация памятников "до", "в процессе" и "после"», – рассказала Елена Гранина.

Как отметила специалист, самым сложным произведением для нее оказалась ксилография XIX века, иллюстрирующая одну из сказок братьев Гримм. Оттиск с множеством мелких деталей, на тонкой бумаге. В реставрацию лист поступил с многочисленными разрывами, утратами, следами ожога. Из-за пятен и срывов бумаги изображение имело неравномерный тон. В процессе работы удалось вернуть произведению экспозиционный вид.

После собеседования с аттестационной комиссией и оценки выполненной работы претендентам присваивается квалификационная категория. Сотрудник псковского музея успешно прошла все этапы и теперь имеет квалификацию реставратора произведений графики III категории.

Работы, которые отреставрированы Еленой Граниной, уже сейчас можно увидеть на выставке военной графики во Дворе Постникова Псковского музея: графические работы К. Орлова «Связной» и «Разрушенный Псков», а также Я. Зеленого «Бой на Ленинградском направлении».