Редчайшие предметы из фондохранилища представят в Пскове в День археолога

В День археолога, 15 августа, в Псковском музее-заповеднике пройдет специальная программа «Семь граней археологии», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

В музее отметили, что только в этот день гостям представят редчайшие археологические предметы из фондохранилища, а сотрудники музея расскажут об интереснейших находках.

Среди них: неолитический костяной жезл с личинами середины III тыс. до н. э. из поселения Дяздица, подвески со знаком Рюриковичей, привеска с амулетами и гривна с молоточком Тора, берестяная грамота №7, солнечные карманные часы конца XV века из Германии, накладки от подвесного футляра с изображением китовраса, кружка со следами поливы восточного производства.

Мероприятие пройдет в рамках проекта Института археологии РАН «Открытые дни археологии».

Начало в 16:00 в Поганкиных палатах (улица Некрасова, 7). Вход бесплатный. Запись через Яндекс форму.