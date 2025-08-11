Культура

На выходные в пушкинскую деревню приглашает музей-заповедник «Михайловское»

Запланировать поездку в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» на ближайшие выходные советуют псковичам и жителям региона. Гости Святогорья 16 и 17 августа смогут не только побывать на обзорных и тематических экскурсиях в мемориальных «Михайловском», «Тригорском» и «Петровском», посетить многочисленные выставки и просто погулять по усадебным паркам, но ещё и стать участниками большой программы в музейном комплексе в деревне Бугрово. Напомним, что именно здесь, на половине пути от Святогорского Свято-Успенского монастыря в Пушкинских Горах до мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», расположены музеи «Пушкинская деревня» (типологическое псковское крестьянское подворье, воссозданное на пушкинское время) и «Водяная мельница в деревне Бугрово», а также Центр творческих музейных программ Пушкинского Заповедника и выставочный зал «Музейная почта».

Музей «Пушкинская деревня» на картине Ольги Тихоновой «Деревенский пейзаж с колодцем» (2003) из фондов «Михайловского»

Так, в субботу, 16 августа, музейный театр кукол «Петрушкина баловня» сыграет один из своих лучших и самых востребованных у зрителей спектаклей — сказку «Колобок». Сюжет, известный каждому русскому человеку с младых ногтей, музейщики разыгрывают так, как разыграли бы его на деревенской вечёрке, «превращая» в действующих лиц сказки обычные предметы: клубок толстой пряжи, носовой платочек, проч., проч., и при этом вовлекая в действие свою публику. Сказывается сказка на псковском, точнее — на святогорском наречии.

Также в субботу и в воскресенье гости Бугрово смогут посетить пять мастер-классов в Центре творческих музейных программ. Это уроки из большого цикла «Народная культура». Всех желающих научат азам крестьянских ремёсел: верховой набойки (украшение ткани старинным способом), ткачества и плетения традиционных для русского народного костюма поясов, а ещё покажут, как смастерить несшивной мешочек-саше с душистыми травами Святогорья. Занятие «Лоскутная мозаика» основано на практике широко распространённого в деревнях лоскутного шитья, а в ходе мастер-класса «Лубочная картинка» дети и взрослые смогут сами отпечатать изображения героев народных сказок и произведений Пушкина со специальных резных досок.

Есть в программе двух предстоящих выходных и мастер-классы «Загадки русского языка». Кроме того, в воскресенье, 17 августа, туристов ждут на костюмированных интерактивных экскурсиях «Крестьянская доля на широком поле» и «В гостях у мельника», а в оба выходных дня — на очень интересной фондовой выставке «Но ты — губерния Псковская…». Путешествия Пушкина и путешествия к Пушкину».

Смотрите также Пушкинские дороги Псковской губернии открывает для своих гостей «Михайловское»

Подробности обо всех пунктах программы «Выходные в Пушкинской деревне» (начало сеансов и их продолжительность, возрастные рекомендации для участников каждого из событий) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».