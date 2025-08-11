Псковcкая обл.
ещё Культура 11.08.2025 10:510 Старинную цепочку нашли археологи в Новосокольническом районе 13.08.2025 12:080 «Посвящение в учение» устроят в псковском музее 12.08.2025 19:400 На выходные в пушкинскую деревню приглашает музей-заповедник «Михайловское» 12.08.2025 17:450 Псковичей приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек 12.08.2025 17:140 Псковичи могут принять участие во всероссийском культурно-географическом конкурсе 12.08.2025 15:290 Александр Терентьев: Наши парки аттракционов — это живые организмы
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 07.08.2025 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова 07.08.2025 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе
 
Культура

«Посвящение в учение» устроят в псковском музее

13.08.2025 12:08|ПсковКомментариев: 0

В Псковском музее-заповеднике состоится первый фестиваль детских музейных программ «Посвящение в учение», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Мероприятие приурочено к началу учебного года и Году защитника Отечества. События фестиваля развернутся сразу на 10 тематических площадках: в Поганкиных палатах, Картинной галерее и Главном здании музея.

Сотрудники музея расскажут юным посетителям о героической истории города, познакомят с экспозицией «Живопись древнего Пскова» и шедеврами Картинной галереи. Школьники смогут познать азы грамоты и каллиграфии, погрузятся в мир псковской сказки, «прочтут» страницы советских детских книг и «дадут присягу» ученика.

 

Музей приглашает школы города принять участие в музейном фестивале 5 сентября в 12:00 по адресу: улица Некрасова, дом 7. Участие бесплатное.

Запись обязательна по телефонам: +7(8112)29-22-59; +7(8112)29-22-60; +7-911-358-08-16. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
13.08.2025, 12:260 Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области 13.08.2025, 12:230 Эстония высылает российского дипломата 13.08.2025, 12:210 «Великолукские Сусанины»: как увековечили память Матвея Кузьмина и Анастасии Дроздовой 13.08.2025, 12:170 Количество мусора летом в Псковской области выросло на 30-35% – ООО «Экогрупп»
13.08.2025, 12:110 На псковском заводе «Титан-Полимер» сменился руководитель 13.08.2025, 12:090 В РФ предложили ввести штрафы до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку» 13.08.2025, 12:080 «Посвящение в учение» устроят в псковском музее 13.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: Как Псковская область встречает репатриантов?
13.08.2025, 11:580 В Пскове 20 августа состоится открытие X Спартакиады пенсионеров 13.08.2025, 11:420 Сергей Вострецов: Сегодня многодетная семья — вопрос стратегической безопасности страны 13.08.2025, 11:310 Предвыборные дебаты стартуют на «ПЛН FM» 13.08.2025, 11:290 Великолукская лучница получила «серебро» на международных соревнованиях
13.08.2025, 11:220 Мошенники звонят людям в Telegram от имени главы Бежаницкого округа 13.08.2025, 11:200 Дачный дом горел в пушкиногорской деревне Шаробыки 13.08.2025, 11:180 Эксперт телеком-компании рассказал о преимуществе звонков по VoLTE 13.08.2025, 11:150 Дерзко нарушившего ПДД в Пскове водителя BMW могут привлечь к ответственности
13.08.2025, 11:080 Полуфиналы юношеского первенства СЗФО проходят в Пскове 13.08.2025, 11:040 «Коммунальный ликбез»: О состоянии контейнерных площадок в Псковской области. ВИДЕО 13.08.2025, 11:020 Хищение из магазина в Великих Луках предотвратили росгвардейцы 13.08.2025, 10:470 Гостевые дома проектируют рядом с усадьбой Строгановых в Волышово
13.08.2025, 10:430 В псковском УМВД РФ прошли соревнования по служебно-прикладным видам спорта 13.08.2025, 10:320 «Беседка»: Как Псковская область встречает репатриантов? 13.08.2025, 10:290 Более миллиона рублей потеряли жители Псковской области из-за мошенников 13.08.2025, 10:160 19% псковичей считают, что ТК РФ в большей степени ориентирован на интересы работника – опрос 
13.08.2025, 10:060 ВТБ: Россияне сохранили тренд на накопления в июле 13.08.2025, 09:560 Дерзкий выезд BMW на встречную полосу в Пскове попал на видео 13.08.2025, 09:500 Стало известно, как изменится расчет среднего заработка с сентября 13.08.2025, 09:400 Мать учения
13.08.2025, 09:300 Гараж горел на улице Инженерной в Пскове 13.08.2025, 09:151 Меню в школьных столовых России призвали изменить 13.08.2025, 09:080 Мощи святителя Тихона встретили в Пскове  13.08.2025, 09:000 Производство пива в России за семь месяцев выросло на 2,4%
13.08.2025, 08:400 Псковская область попала в перечень регионов, чьи жители больше других нуждаются в подработке 13.08.2025, 08:200 Россиянам рассказали, могут ли уволить за частые больничные 13.08.2025, 08:000 В ГД предложили ввести доплаты за отказ от традиционных домашних заданий 13.08.2025, 07:300 В МВД рассказали об схеме обмана детей телефонными мошенниками
13.08.2025, 07:001 Разрыв цен между первичкой и вторичкой достиг 80% 12.08.2025, 22:000 Психолог рассказал, почему некоторые люди издеваются над животными 12.08.2025, 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ» 12.08.2025, 21:490 Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жительницы Псковской области
12.08.2025, 21:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 августа 12.08.2025, 21:200 Клумба и дорожки появляются возле центрального сквера в псковской деревне Середка 12.08.2025, 21:130 В Изборско-Мальской долине пройдет первый фестиваль воздухоплавания 12.08.2025, 20:581 Минобороны: Киев готовит провокации для срыва российско-американских переговоров
12.08.2025, 20:401 Псковские врачи-онкологи посетили Невельскую межрайонную больницу  12.08.2025, 20:190 Пскович получил условный срок за приобретение наркотиков 12.08.2025, 20:000 Дело о сгоревшем автомобиле будут расследовать в Великих Луках 12.08.2025, 19:400 На выходные в пушкинскую деревню приглашает музей-заповедник «Михайловское»
12.08.2025, 19:230 От конверта до кражи: как кибермошенники используют традиционную почту 12.08.2025, 18:590 В ГД предложили сократить допустимое число детей-мигрантов в классах 12.08.2025, 18:400 Движение ограничат на участке улицы Леона Поземского в Пскове 12.08.2025, 18:200 Неизвестный оформил на великолучанина микрозайм
12.08.2025, 18:100 «Коммунальный ликбез»: О состоянии контейнерных площадок в Псковской области 12.08.2025, 18:000 Псковичам рассказали, как заплатить налог на имущество несовершеннолетних детей онлайн  12.08.2025, 17:490 В Псковской области собирают ежевику. ФОТО 12.08.2025, 17:470 Скорость движения ограничат на участках нескольких трасс в Псковской области 13 августа
12.08.2025, 17:450 Псковичей приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек 12.08.2025, 17:420 «Гонки по вертикали»: всё только начинается. ВИДЕО 12.08.2025, 17:400 Лечь на забор, въехать в храм, покорить кусты: куда врезались автомобилисты в Пскове на выходных 12.08.2025, 17:380 Т1: Большинство студентов-айтишников стремятся стать системными аналитиками и Java-разработчиками
12.08.2025, 17:330 «Кузница»: Детский отдых как особый вид городской инфраструктуры и часть туризма – это реально? ВИДЕО 12.08.2025, 17:320 Памятник «Танк Т-34» ремонтируют на площади Героев-Десантников в Пскове 12.08.2025, 17:290 Обвиняемый в тройном убийстве 30 лет назад житель Пыталово отправится под суд 12.08.2025, 17:270 Общественники в Великих Луках проверяют готовность школ и детсадов к учебному году
12.08.2025, 17:240 Нужно больше разнообразия аттракционов в Пскове — многодетный отец 12.08.2025, 17:140 Псковичи могут принять участие во всероссийском культурно-географическом конкурсе 12.08.2025, 17:070 «Гонки по вертикали»: всё только начинается 12.08.2025, 17:030 ДТП произошло вблизи перекрестка Рижского проспекта и улицы Народной в Пскове
12.08.2025, 16:550 В Сириусе закрыли рынок, где продавали кустарную чачу 12.08.2025, 16:540 Два великолучанина похитили 20 тысяч рублей со счета уснувшего именинника 12.08.2025, 16:510 Страховщики раскрыли самый аварийный возраст водителей 12.08.2025, 16:500 Псковичи и туристы неплохо крутят педали — Александр Терентьев о популярности катамаранов
12.08.2025, 16:380 «Беседка»: Задачник для природоохранного прокурора. ВИДЕО 12.08.2025, 16:330 Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» состоится в Красногородском округе 12.08.2025, 16:260 Четыре автомобиля столкнулись у Дома офицеров в Пскове 12.08.2025, 16:170 Юный великолучанин победил во всероссийской акции и получил путевку в «Артек» 
