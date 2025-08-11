Культура

«Посвящение в учение» устроят в псковском музее

В Псковском музее-заповеднике состоится первый фестиваль детских музейных программ «Посвящение в учение», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Мероприятие приурочено к началу учебного года и Году защитника Отечества. События фестиваля развернутся сразу на 10 тематических площадках: в Поганкиных палатах, Картинной галерее и Главном здании музея.

Сотрудники музея расскажут юным посетителям о героической истории города, познакомят с экспозицией «Живопись древнего Пскова» и шедеврами Картинной галереи. Школьники смогут познать азы грамоты и каллиграфии, погрузятся в мир псковской сказки, «прочтут» страницы советских детских книг и «дадут присягу» ученика.

Музей приглашает школы города принять участие в музейном фестивале 5 сентября в 12:00 по адресу: улица Некрасова, дом 7. Участие бесплатное.

Запись обязательна по телефонам: +7(8112)29-22-59; +7(8112)29-22-60; +7-911-358-08-16.