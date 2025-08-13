Культура

Пушкинская «Болдинская осень» на два дня случилась в «Михайловском». ФОТО

Новую творческую работу — музыкально-литературную композицию «Три месяца заточения» показал в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» отряд доброхотов из пушкинского клуба старшеклассников «Союз друзей» при Детско-юношеском центре «Рифей» города Перми. Молодые люди представили перед своими слушателями сцены из жизни Пушкина в нижегородском Болдино во время карантина по случаю эпидемии холеры в сентябре — ноябре 1830 года. В основу композиции легли строки из писем поэта, вобравшие в себя всю тревогу за близких, досаду от невольной разлуки с любимой Натали, а также фрагменты из стихов и прозы, написанной в ту самую «Болдинскую осень»: отрывки из «Повестей Белкина», сказок, заключительных глав «Евгения Онегина», «Пира во время чумы».

Фото здесь и далее: Татьяна Тимошина, музей-заповедник «Михайловское».

Свою композицию пермские волонтёры показали вчера, 13 августа, на пространстве за околицей мемориальной усадьбы «Михайловское» — с видом на излучину Сороти и Мельницу Крылату. Сегодня, 14 августа, в 12.30 они планируют повторить её в музее-усадьбе «Тригорское». Вход на эти театрализованные рассказы о жизни и творчестве поэта — традиционно свободный.

В «Михайловском» напомнили, что «Союз друзей» — давний друг и соратник музея-заповедника. История этого молодёжного объединения, по сути, и началась с волонтёрской поездки в Святогорье без малого сорок лет назад, в 1986 году. С тех пор создания и показы литературно-музыкальных композиций в музее-заповеднике — непременная часть доброхотской работы «Союза…».