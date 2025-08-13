Культура

«Вольный ветер» и театр огня выступят на закрытии псковского праздника «Воевода Шуйский»

Музыкальная группа «Вольный ветер» и театр огня «Бор Хейм» выступят на закрытии исторического праздника «Воевода Шуйский», который пройдет 23 августа у Покровской башни при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Группа «Вольный ветер» уже более 10 лет является участниками различных по тематике и масштабу фестивалей в России и за её пределами. В репертуаре группы множество ярких авторских композиций, уникальные аранжировки русских народных песен, скандинавского и кельтского фольклора. В творчестве «Вольного ветра» гармонично переплетаются легендарный дух далёкого прошлого, мистика и современный темп жизни, рассказали в музее.

Ярким дополнением закрытия праздника станет фаер-шоу от театра огня «Бор Хейм».

Выступление артистов начнется в 18:00. Подробная программа и розыгрыш бесплатных пригласительных билетов на фестиваль уже в группе.