В музее-заповеднике «Изборск» прошел обряд освящения меда

В музее-заповеднике «Изборск» отметили Медовый Спас, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фотографии: музей-заповедник «Изборск»
14 августа Русская православная церковь празднует Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня, в народе называемый Медовым Спасом. В часовне Державной иконы Божией Матери у Священного Холма Единства и Славы России в Изборске прошел обряд освящения меда.
В праздничном богослужении принял участие большой друг Изборского музея-заповедника – знаменитый русский писатель, публицист, главный редактор газеты «Завтра», Герой Труда России Александр Проханов.
Спасы – народное название трёх праздников Русской православной церкви: Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, Преображения Господне и Перенесения Нерукотворного Образа Спасителя.
Медовым Спас назвали потому, что в этот день в церкви освящали мед, и затем православные верующие разговлялись медом. С этого дня благословлялось употребление меда в пищу.
Сбор меда – бортничество, являлось важной отраслью хозяйства Руси в средневековье.