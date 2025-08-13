Культура

В музее-заповеднике «Изборск» прошел обряд освящения меда

В музее-заповеднике «Изборск» отметили Медовый Спас, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

14 августа Русская православная церковь празднует Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня, в народе называемый Медовым Спасом. В часовне Державной иконы Божией Матери у Священного Холма Единства и Славы России в Изборске прошел обряд освящения меда.

В праздничном богослужении принял участие большой друг Изборского музея-заповедника – знаменитый русский писатель, публицист, главный редактор газеты «Завтра», Герой Труда России Александр Проханов.

Спасы – народное название трёх праздников Русской православной церкви: Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, Преображения Господне и Перенесения Нерукотворного Образа Спасителя.

Медовым Спас назвали потому, что в этот день в церкви освящали мед, и затем православные верующие разговлялись медом. С этого дня благословлялось употребление меда в пищу.

Сбор меда – бортничество, являлось важной отраслью хозяйства Руси в средневековье.

«Тут в порубежных борах с незапамятных времен висели пчелиные борти. Еще псковское вече и изборяне брали с жившей в борах чуди установленную Ярославом Мудрым медовую дань. Ливонцы с мечом и католической проповедью, дойдя до реки Пимжи и построив Нейгаузен, захватили большую часть заросшего медоносным вереском бора, из-за которого особенно яростная началась у них война с изборянами и псковичами. Это потом уже немцы, установив по реке Пимже границу, чтобы обеспечить себя от набегов, стали платить псковичам ежегодную дань – пять пудов меду», - упоминает бортничество как важную часть экономической жизни средневекового Изборска в своей повести «Обитель» литературный секретарь Ивана Бунина, писатель Леонид Зуров.