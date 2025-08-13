Культура

Вторая модельная библиотека распахнула двери для читателей в Великих Луках

Библиотека-филиал №2 Великолукской центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского распахнула двери для жителей микрорайона Ботвина в Великих Луках. Об этом написал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Это место хорошо знакомо нескольким поколениям горожан: библиотека работает здесь уже много лет, и за это время стала настоящим культурным сердцем района. Для меня это событие имеет и особое личное значение. В детстве я часто бывал здесь вместе с родителями и одноклассниками. Именно здесь я сделал свои первые шаги в мир знаний, научился искать и находить ответы», - сказал Александр Козловский.

Теперь библиотека на Ботвина, 13 преобразилась в рамках нацпроекта «Семья». Её новая тематика посвящена воздухоплаванию – ведь Великие Луки считаются столицей российского воздухоплавания. Обновлённые залы стали просторнее и светлее, фонд пополнился тремя тысячами новых книг, а для маленьких читателей появилась уникальная интерактивная песочница.

«Это уже 15-я модельная библиотека в Псковской области, вторая в нашем городе и первая, обновлённая по нацпроекту «Семья». От всей души поздравляю читателей и замечательный коллектив библиотеки во главе с Любовью Васильевной Линич. Искренне благодарю всех, кто вложил в этот проект свои силы, время и душу. Благодаря их труду у этого места есть светлое будущее, а у юных великолучан – возможность расти и развиваться в атмосфере знаний, дружбы и творчества. Пусть эта библиотека и дальше остаётся домом для читателей всех возрастов, местом встреч, открытий и вдохновения!» - добавил Александр Козловский.