48 лет исполнилось музею истории Новоржевского края

48 лет исполнилось музею истории Новоржевского края — филиалу Псковского музея-заповедника. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Любовь Трифонова / ВКонтакте

«Несомненно, наш музей - это не просто место с экспонатами, а живое общественное учреждение, сокровищница памяти родной земли, созданная благодаря лично Марине Михайловне Пахоменковой и ее коллегам», - отметила она.

Также Любовь Трифонова пожелала сотрудникам музея успехов в сохранении наследия Новоржевской земли, в поиске новых материалов и экспонатов.

«Пусть музей всегда остается открытым и доступным источником знаний, тропинкой к мудрости, путеводителем по истории нашей малой родины!» - добавила она.