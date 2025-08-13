Культура

Потомки последнего владельца усадьбы «Тригорское» побывали в Пушкинском Заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 14 августа, принимали потомков М.И. Пальмова — управляющего и арендатора, а незадолго до революции уже и владельца усадьбы «Тригорское», — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фотография: Потомки М.И. Пальмова в парке Тригорского. Фото Сергея Пинчука, музей-заповедник «Михайловское»

«В своё время, в 1884 году, Михаила Ивановича, проживавшего тогда в Нижегородской губернии, в арендаторы пригласила Мария Ивановна Осипова, одна из современниц Пушкина, дочь Прасковьи Александровны Осиповой (в первом браке Вульф), — рассказывает научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Сергей Пинчук. — Позже, в 1923 году, московская журналистка Гаррис писала о Пальмове: «Седой старик, живой и энергичный, казался не столько сельским хозяином, сколько добровольным хранителем «музея». Все, что связано с именем Пушкина, было для него бесконечно дорого…». И ещё: «Вместе со старым домом к нему перешли и некоторые семейные предания о поэте». По воспоминаниям дочери Михаила Ивановича — Елизаветы — её родители были людьми гостеприимными, имели обширный знакомства, и в доме каждый день кто-нибудь бывал».

Сергей Пинчук также рассказал, что потомки Пальмова — правнучка Елена Мулюн, праправнук Владислав Мулюн и прапраправнучка Ника приехали в Тригорское не впервые. В этот свой визит они прошли с экскурсией по музею и парку, побывали на городище Воронич, где воссоздан Георгиевский храм — домовая церковь Осиповых и Вульфов, послушали литературно-музыкальную композицию «Три года заточения», которую представили доброхоты — юноши и девушки из пермского пушкинского клуба «Союз друзей».

В беседах с музейщиками гости сообщили о своих последних, уже нынешнего, 2025 года, архивных находках. Так, в клировых ведомостях Нижегородского архива семье, активно исследующей свою родословную, удалось обнаружить интересные данные, среди которых, например, свидетельства того, что многие мужчины из числа предков М.И. Пальмова — его дед, отец, брат отца — были священнослужителями, да и сам арендатор Тригорского учился в Починковском нижегородском духовном училище, рассказал Сергей Пинчук.

Сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» выразили надежду на новые встречи с потомками последнего хозяина усадьбы «Тригорского» и, например, на их участие в какой-либо из ближайших научных конференций в Пушкинском Заповеднике.