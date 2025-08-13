Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Альбертом Жалиловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Яркое событие этого лета состоится на террасе отеля «Покровский» 15 августа. Заслуженный артист республики Татарстан - Альберт Жалилов, известный публике по ежегодным выступлениям на легендарном концерте «Золото Вены», представит свою новую сольную программу «Казанова»: о женщинах, мужчинах и любви. Альберт Жалилов — российская звезда жанра кроссовер. В репертуаре певца, есть арии из опер, оперетт и мюзиклов, народные и эстрадные песни. Также Альберт Жалилов является экспертом телепроекта «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Ведущий Артем Татаренко подробно поговорит с певцом о его деятельности и предстоящем концерте.