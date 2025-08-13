Культура

Стаю белых цапель над пушкинским «Михайловским» заснял сотрудник музея

Стаю больших белых цапель над Соротью и мемориальной усадьбой «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского Заповедника удалось заснять сотруднику музея Алексею Михайлову. Выразительные кадры фотоохотник разместил в новом посте на своей странице в социальной сети.

Здесь и далее фото Алексея Михайлова (Пушкинский заповедник).

«Издавна наши заповедные места славятся своей большой и древней, жившей здесь ещё в допушкинские времена колонией серых цапель, — напомнили в «Михайловском». — Но встречают здесь и белых красавиц. Местные жители в социальных сетях, бывает, рассказывают, что видели именно белых цапель — чаще поодиночке, реже вдвоём — во время охоты в камышах на Сороти: у деревни Дедовцы, наискосок от Савкиной горки, в других уголках музея-заповедника».

В «Михайловском» также напомнили, что музей-заповедник не случайно имеет статус не только историко-литературного, но ещё и природно-ландшафтного: здешние флора и фауна чрезвычайно разнообразны. Так, например, только птиц на территории музея — как минимум 131 вид. Такие данные приводит в своей книге «Животный мир Пушкинского Заповедника» («Михайловская пушкиниана», вып. 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов, ссылаясь на исследования, проведённые в период с 2007 по 2010 год специалистами Псковского Государственного педагогического университета имени С.М. Кирова (сейчас — Псковский государственный университет). И не случайно сотрудники Пушкинского Заповедника считают здешний растительный и животный мир одной из самых ценных музейных «коллекций», хотя в фондовых документах его представители, конечно, не значатся. «Таких же птиц, такие же цветы и деревья видел здесь и Пушкин», — всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.