Культура

Монтаж выставки «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» идёт Пушкинском заповеднике. ФОТО

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня начался монтаж уникальной экспозиции «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» — совместного проекта Российского национального музея музыки и Пушкинского Заповедника, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском».

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

В «Михайловском» напомнили, что нынешний проект — не первая совместная работа двух музеев. Так, в октябре 2021 года в Святогорье силами Музея музыки и Пушкинского Заповедника, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации была открыта выставка «Музыкальная гостиная пушкинской поры», за три месяца своей работы получившая множество восторженных отзывов посетителей.

В «Михайловском» напомнили, что в новой экспозиции будут представлены уникальные произведения живописи и графики: эскизы костюмов и декораций работы Мстислава Добужинского, Константина Коровина, Фёдора Федоровского, Николая Золотарёва, Сергея Николаева. Здесь можно будет увидеть старинные нотные и книжные издания, элементы сценических костюмов, многое другое.

Торжественное открытие выставки в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) состоится 21 августа.