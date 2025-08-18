Культура

На острове имени Залита устроили уличный кинопоказ советских мультфильмов

На острове имени Залита на берегу Псковского озера прошел уличный кинопоказ советских мультфильмов на стене ресторана «Ёрш Талабский», сообщили Псковской Ленте Новостей в информационном центре «Талабы».

Фотографии: информационный центр «Талабы»

На вечерний сеанс собрались не только дети. Взрослые жители острова и гости тоже посмотрели мультфильмы и окунулись в воспоминания из детства.

За организацию и проведение кинопоказа поблагодарили студентов из Москвы, которые приехали на острова снимать сюжет в рамках курсовой работы.