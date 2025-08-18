На острове имени Залита устроили уличный кинопоказ советских мультфильмов

На острове имени Залита на берегу Псковского озера прошел уличный кинопоказ советских мультфильмов на стене ресторана «Ёрш Талабский», сообщили Псковской Ленте Новостей в информационном центре «Талабы».
Фотографии: информационный центр «Талабы»
На вечерний сеанс собрались не только дети. Взрослые жители острова и гости тоже посмотрели мультфильмы и окунулись в воспоминания из детства.
За организацию и проведение кинопоказа поблагодарили студентов из Москвы, которые приехали на острова снимать сюжет в рамках курсовой работы.