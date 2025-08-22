Дети сотрудников псковской УФСИН написали стихи ко Дню флага России

Итоги онлайн-конкурса стихотворений «Флаг моей страны» подвели в УФСИН России по Псковской области сегодня, 22 августа. В конкурсе приняли участие дети сотрудников ведомства, которые выразили свою любовь к Родине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
В своих стихотворениях участники раскрыли темы истории, традиций и ценностей России. Каждая детская работа была индивидуальной.
Победителями конкурса стали: