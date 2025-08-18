Культура

Дополнительный сеанс «банного интерактива» проведут 23 августа в пушкинском Тригорском

Завтра, 23 августа, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в «Тригорском» — мемориальной усадьбе сердечных приятелей и соседей ссыльного поэта Осиповых и Вульфов псковичи и гости региона могут побывать на интерактивной образовательной программе «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…».

Банька в Тригорском на картине Владимира Кранца (1979) из фондов «Михайловского»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, ранее предполагалось, что в начале месяца эту программу проведут в последний раз в текущем сезоне, однако повышенный интерес посетителей к ней заставил музейщиков скорректировать планы и устроить ещё один сеанс «банного интерактива».

В «Михайловском» напомнили, что программу «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…» проводят в знаменитой баньке Тригорского. Во времена Александра Пушкина её использовали не только как «мыльню» — по семейным преданиям в жилой половине флигеля не единожды ночевал ссыльный сосед Осиповых и Вульфов, а в 1826 году тут бывал не только Пушкин, но и поэт Николай Языков. Восстановили баньку в 1978 году, а через 20 лет — реконструировали в полном соответствии со старыми изображениями и архитектурным обмерами.

На популярном занятии, которое разработала и проводит старший научный сотрудник Пушкинского заповедника Анна Банько, разговор идёт о банных традициях от глубокой старины до пушкинского времени. Участники программы знакомятся с многочисленными фольклорными материалами о чудесных и, в то же время, страшноватых «банных жителях», узнают много нового об уникальных свойствах целебных растений, из которые заваривают ароматные банные чаи, учатся мастерить несшивной мешочек-саше из душистых святогорских трав.

Помимо этого, также завтра и тоже в музее-усадьбе «Тригорское» состоится камерный концерт «Как ясен август нежный». Его, в рамках проекта «Летние вечера в русской усадьбе», дадут музыканты из Москвы, лауреаты международных конкурсов Владимир Семянников (скрипка) и Лилия Остроушко (фортепиано).

Подробнее об этих событиях (время проведения программы/концерта, возрастные рекомендации для участников/слушателей) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Календарь событий → Август», под соответствующим числом. В службе музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника гостям также порекомендовали сообщать о желании побывать на программе и/или концерте заранее: по-деревенски скромная гостиная в господском доме и уж совсем крошечная банька в Тригорском на один сеанс одновременно могут принять не очень большое число гостей.