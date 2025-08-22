Культура

Акция «Моей Отчизны флаг» прошла в псковском музее

Акция «Моей Отчизны флаг» прошла в псковском музее. Сегодня, в День государственного флага России, все желающие смогли посетить бесплатные экскурсии по выставкам во Дворе Постникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На выставке «Военная графика» гости музея увидели произведения советских художников, графиков, архитекторов. Представленные работы – своего рода личный взгляд автора на трагические события войны. Выставка дополнена подлинными плакатами времен Великой Отечественной войны.

На сборной экскурсии по выставке «Чести своей никому не отдам» сотрудники музея познакомили посетителей с событиями Отечественной войны 1812 года и особое внимание уделили вкладу Псковской земли в победу в этой войне. Уникальным экспонатом выставки является подлинное знамя Псковского ополчения из Михайловского собора Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы.

В конце экскурсий участникам предложили творческое задание – создание своими руками праздничной открытки.