Культура

Руководитель Псковского совета молодых литераторов покидает свой пост

Ольга Балабаева, руководитель совета молодых литераторов Псковской области, покидает свой пост. Об этом сообщили в сообществе совета ВКонтакте.

Фото: Совет молодых литераторов/ ВКонтакте

Причиной покидания поста стало решение Ольги о переезде в другой город с сентября.

«Вспомним, сколько идей сдвинулось с мёртвой точки и начали воплощаться в жизнь с её приходом на пост руководителя. Вспомним и скажем Спасибо!» - написали в сообществе.

В СМЛ отметили, что именно ей удалось сплотить актив совета так, как не удавалось ранее никому.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, кто займет место пока не решено. На освободившийся пост есть два претендента.