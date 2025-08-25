Культура

Фестиваль детских музейных программ пройдет в первую школьную неделю в Пскове

5 сентября в Псковском музее-заповеднике пройдет первый фестиваль детских музейных программ «Посвящение в учение», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

В музее отметили, что участие в фестивале станет отличным началом учебного года и настроит учеников на школьные занятия. Мероприятие приурочено к началу учебного года и Году защитника Отечества.

Фестиваль пройдет на 10 тематических площадках: в главном здании музея, Поганкиных палатах и Картинной галерее. Сотрудники музея расскажут юным посетителям о героической истории города, познакомят с экспозицией «Живопись древнего Пскова» и шедеврами Картинной галереи. Школьники смогут познать азы грамоты и каллиграфии, погрузятся в мир псковской сказки, «прочтут» страницы советских детских книг и «дадут присягу» ученика.

Начало 5 сентября в 12:00. Адрес: улица Некрасова, 7. Запись обязательна по телефонам: +78112292259, +78112292260, +79113580816.