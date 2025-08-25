Культура

Караваем из муки нового урожая угостят гостей программы «Три Спаса» в Пушкинском заповеднике

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона отпраздновать «Три Спаса». Большой музейный праздник проведут в эту пятницу, 29 августа, когда на Руси празднуется Ореховый, он же Хлебный или Полотняный Спас, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском».

Яблочный Спас на музейном мельничном подворье. Фото с официальной страницы Пушкинского заповедника в социальной сети

Центральным событием праздничного дня станут водосвятный молебен и фольклорная программа —интерактивное действо, участники которого узнают много нового для себя о традициях трёх русских Спасов — Медового (отмечается 14 августа), Яблочного (19 августа) и Орехового, который ещё называют Спасом на холстах, или Холщовым Спасом (29 августа).

«Вместе с нашими гостями мы вспомним традицию обхода дворов, — рассказала руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова. — Так как третий Спас считался днем благодарения Господу за созревшие хлеба и орехи, мы проведём обряд освящения нашего скудного урожая (нынче большой недород, и были бы мы крестьяне — умерли бы с голоду). Будем разговляться караваем из муки нового урожая, есть пряники, яблоки, водить хороводы и петь песни».

По случаю третьего Спаса в программу праздника в этот день включили и музейное занятие «Пряла и ткала, весь дом одевала».

«По пословице «первый Спас — на воде стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — на зелёных горах холсты продают» — говорит Ирина Егорова. — В Святогорье, как и по всей Руси, в этот день устраивали ярмарки, на которых продавали холсты и ткани, и купить что-нибудь из таких товаров считалось залогом будущего благополучия. На нашем празднике в Доме мельника гостей музея встретит местная жительница Гликерья — ткачиха. Она расскажет участникам своего «урока» об особенностях этого женского ремесла в крестьянской среде XIX века, о его секретах, которые в каждой семье передавались из поколения в поколение, покажет, как работали на ткацком стане и даже позволит самим соткать толику холста».

Кроме этого, в программу «Три Спаса» в Пушкинском заповеднике включили литературно-музыкальный спектакль «Три красных яблока», или «Уроки французского» по рассказу Валентина Распутина.