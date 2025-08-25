Культура

Псковская библиотека приглашает на открытие выставки «Великий город на Великой реке»

Библиотека имени Курбатова приглашает на открытие выставки «Великий город на Великой реке» 29 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Мероприятие пройдёт 29 августа в 18.00 в актовом зале (1 этаж).

«Представленные картины — многогранное прочтение родного края кистью современных живописцев, членов Псковского отделения Творческого союза художников России. Новая выставка наших партнеров — это творческий диалог, где каждый художник говорит на своём языке, но все говорят об одном: о Пскове — древнем, неповторимом, живом. О его храмах, о реке Великой, отражающей небо и купола, о неизменных символах города», - отметили в библиотеке.