Культура

Реконструкцию обряда смотрин и крещения младенца покажут на печорском фестивале сето

Реконструкцию обряда смотрин и крещения младенца из деревни Хайдак Красноярского края покажут на фестивале «Сетомаа. Семейные встречи» 28 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

В программе фестиваля принимает участие фольклорно-этнографическая студия «Сиидилилль» из Красноярскорго края. В музее отметили, что это настоящие энтузиасты, которые бережно хранят и возрождают традиции народа сето в Сибири.

«Этнографы приготовили для зрителей нечто особенное – реконструкцию обряда смотрин и крещения младенца, который проводили в их родной деревне Хайдак, где компактно проживали сето с начала ХХ века. Это удивительное сочетание языческих верований и христианских традиций, которое сохранялось в Сибири до недавнего времени (последний случай проведения обряда был зафиксирован в 2007 году)», - рассказали в музее.

Участники студии несколько лет по крупицам собирали информацию у старожилов, чтобы показать этот ритуал во всей его самобытной сибирской красоте.

Фестиваль организован Государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником «Изборск» и Печорской районной общественной организацией «Этнокультурное общество народа сето» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Псковской области.

Торжественное открытие 18-го Международного этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» состоится 28 августа в 15:00 в Музее-усадьбе деревни Сигово.