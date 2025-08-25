Культура

Состоялся 18-й этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». ФОТО

В атмосфере родства и домашнего уюта в Музее-усадьбе малочисленного коренного народа сето в деревне Сигово Печорского района 28 августа с большим успехом прошел 18-й Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: Андрей Кокшаров

На торжественной церемонии открытия гостей и участников фестиваля приветствовали его организаторы – директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская и председатель Печорской отдела «Музей-усадьба народа сето в деревне музея-заповедника «Изборск», председатель Печорской районной общественной организацией «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк.

В концертной программе фестиваля участвовали фольклорные ансамбли из Красноярского края, Ленинградской и Псковской областей. В качестве «гвоздя программы» выступил знаменитый псковский ансамбль «Сказ». Вел концертную программу Заслуженный работник культуры России, виртуоз-балалаечник, обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков.

Фестиваль организован Государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником «Изборск» и Печорской районной общественной организацией «Этнокультурное общество народа сето» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Псковской области.