В «Михайловском» впервые открылась выставка «с китайской темой»

Сегодня, 1 сентября, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыли новую выставку из проекта «Круг чтения обитателей Тригорского», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фрагмент новой экспозиции. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Экспозиция посвящена Александру Вындомскому (1750—1813), основателю усадьбы и, в числе прочего, собирателю тригорской библиотеки. Именно этой библиотекой, напомнили в Пушкинском заповеднике, позже, и в годы своей ссылки в псковское Михайловское, и позже, приезжая в псковское родовое имение уже по своей воле, пользовался и Пушкин.

В экспозиции представлено порядка ста музейных предметов: книжные памятники, произведения изобразительного искусства, предметы быта провинциальной дворянской усадьбы. Значительную часть этих раритетов показывают впервые. Среди них, например, гравюры с видами Китая и книги о Китае конца XVIII — начала XIX века.

Гравюра «Вид ворот западной части Пекина». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«Вындомский собрал весьма впечатляющую для своего времени коллекцию книг о Китае», — рассказывает автор проекта, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина. Напомним, что эта страна живо интересовала не только хозяина Тригорского, но и «невыездного» Пушкина. Побывать в Поднебесной было самой большой его мечтой. Поэт даже пытался съездить в Китай с экспедицией (Русской миссией), которую начали готовить в ноябре-декабре 1829 года, серьёзно готовился к этому путешествию, но разрешения на него так и не получил.

«Китайскую мечту» Пушкина упоминает в своих мемуарах и Александра Смирнова-Россет, близкая приятельница поэта, которую тот ценил за красоту, но более — за оригинальный ум. «Я спросила его: неужели для его счастья необходимо видеть фарфоровую башню и великую стену? — пишет Смирнова-Россет. — Что за идея смотреть китайских божков? Он уверил меня, что мечтает об этом с тех пор, как прочел «Китайскую сироту» (драма Вольтера. — Прим. ред.), в которой нет ничего китайского; ему хотелось бы написать китайскую драму, чтобы досадить тени Вольтера».

«Тема Китая» — только одна из многих и многих тем новой выставки; она впервые появляется в выставочной практике «Михайловского», — констатирует Елена Ступина. — Среди книг о Китае в собрании нашего музея есть «Уведомление о бывшей с 1677 до 1689 года войне у китайцев с зенгорцами. Выписал из Китайской Истории секретарь Леонтиев». (Спб., 1777), двухтомник «Записки, надлежащия до ... китайцев». (М., 1786), «Rеlation de l'ambassade du lord Macartney а la Chine…» – (Отчет о посольстве лорда Макартни в Китай. Париж, 1796)».

В новой экспозиции можно увидеть и книгу «Полный курс сельского хозяйства». «На выставке она раскрыта на статье о садах, на том месте, где, после обстоятельного рассказа о французских (регулярных) садах, начинается описание английского ландшафтного парка, — комментирует автор проекта. — Но показательно, что первые несколько страниц этого раздела посвящены садам китайским, которые вдохновили известного шотландского архитектора Уильяма Чемберса на нововведения в английском парковом строительстве. Фрагмент его книги «О китайских садах», переведенный на русский язык в 1771 году, положил начало увлечению «китайщиной» при дворе Екатерины II».

В «Михайловском» уточнили, что выставка «Круг чтения обитателей Тригорского: Александр Вындомский» развёрнута в Классной комнате в господском доме Осиповых и Вульфов. Планируется, что она будет работать здесь до конца года и даже захватит две первые декады января-2026.