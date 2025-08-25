В День знаний учащиеся Изборского лицея посетили музей-заповедник «Изборск»

Учащиеся Изборского лицея 1 сентября по давно сложившейся традиции посетили музей-заповедник «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фотографии: музей-заповедник «Изборск»
Мальчики и девочки из 5 класса побывали в гостях у «Родной сказки» и на выставке народной и авторской игрушки из Новгородского музея-заповедника «На золотом крыльце сидели».
Учащиеся 6-8 классов прошли \квест в Изборской крепости: измерили длину захаба, разгадали древний шифр и познакомились с обитателями башни Колокольная и тайного хода к воде, и открыли другие тайны древнего города.
А старшеклассники в исторической экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» получили первые навыки исследовательской деятельности и всерьёз задумались о выборе профессии археолога, рассказали в музее.