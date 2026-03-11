Выставка «Псковские ремесла» откроется 11 марта

Выставка «Псковские ремесла» откроется в выставочном зале Дома ремёсел 11 марта в 16:00. Здесь представят керамику, кузнечное дело, вышивку и изделия из дерева, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме ремёсел Пскова.

Изображение: Дом ремёсел Пскова

Дом ремёсел находится по адресу: улица Некрасова, 8.

Выставочный зал будет открыт для посетителей с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, а в субботу — с 12:00 до 18:00. Воскресенье — выходной день.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 60-01-08.