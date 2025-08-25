Культура

В однодневный тур в Вечашу и Любенск приглашают псковичей 13 сентября

Псковский музей-заповедник приглашает отправиться в усадьбы Вечаша и Любенск 13 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«В следующую субботу зовем вас в однодневный тур в Вечашу и Любенск. Именно здесь, близ Плюссы, великий композитор Николай Римский-Корсаков работал над всемирно известными операми "Ночь перед Рождеством", "Садко", "Сказка о Царе Салтане" и другими. В рамках тура пройдут познавательные экскурсии по усадьбам композитора и их экспозициям, сотрудники музея расскажут интересные факты о жизни и творческом пути Римского-Корсакова. Конечно же, не обойдется без прогулок по тенистым парковым аллеям к озеру и классического русского чаепития в духе XIX века», - сообщили в музее.

Отправление 13 сентября в 10:30 от главного здания музея (улица Некрасова, 7) на автобусе. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.