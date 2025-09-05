Культура

Псковичей приглашают на экскурсию по Варлаамовскому углу

Приглашаются псковичи и гости города на сборную экскурсию по музейному комплексу «Варлаамовский угол», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Как отметили в музее, участников ждет познавательная прогулка по живописным местам, посещение двух башен, захватывающий вид на Псковский кремль с необычного ракурса. Также в программе – знакомство с основной экспозицией Варлаамовского угла «Лев против Орла», которая посвящена одному из важнейших событий в военной истории Пскова осаде города войском шведского короля Густава II Адольфа в эпоху Смутного времени.

Экскурсия пройдёт 6 сентября в 14:00.

Место встречи: Варлаамовский угол (улица Леона Поземского, 46).

Телефон для записи: +78112331065.