Культура

Органные шедевры Мендельсона прозвучат для псковичей 7 сентября

Концерт органной музыки «Романтизм Мендельсона» состоится в Пскове в воскресенье, 7 сентября, в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте принимает участие Алла Морозова (орган), выпускница Российской Академии Музыки им. Гнесиных (Москва) по специальности «Орган», магистр Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки по специальности «Орган», лауреат международных органных конкурсов.

В программе концерта «Романтизм Мендельсона» прозвучат лучшие музыкальные произведения для органа Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, выдающегося немецкого композитора-романтика и органиста XIX столетия, основателя Лейпцигской консерватории, возродившего интерес к творчеству Иоганна Себастьяна Баха, известного своими симфониями, концертами, ораториями, камерной музыкой и музыкой для театра.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 65 минут, без антракта. Перед выступлением звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 64.