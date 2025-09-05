Псковcкая обл.
Культура

Оркестровые хиты исполнили военные музыканты на Площади Музейщиков в Пушкинских Горах. Фото

05.09.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Порядка 700 человек собрались сегодня, 5 сентября, в посёлке Пушкинские Горы, на Площади Музейщиков перед Научно-культурным центром Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», где дал концерт 23-й военный оркестр штаба Ленинградского военного округа.

Фото здесь и далее: Наталья Виноградова, музей-заповедник «Михайловское»

Выступление музыкантов состоялось в рамках фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике.

Как рассказали в «Михайловском», музыканты открыли программу Маршем ленинградских гвардейских стрелковых дивизий, автором которого является известный русский и советский военный дирижёр и композитор, генерал-майор Семён Чернецкий. «Своего рода поклоном гению места — особо отметили в музее-заповеднике, — стали «Тройка» и «Романс» из «Пушкинского венка» Георгия Свиридова, музыка прекрасная и всеми горячо любимая».

 

Прозвучали в концерте и такие оркестровые хиты как «Осенний сон» Арчибальда Джойса или Лезгинка Арама Хачатуряна из балета «Гаянэ», многие и многие другие инструментальные пьесы и популярные песни.

Слушатели тепло принимали выступивших с оркестром вокалистов — солистку Оркестра штаба военного округа Майю Гицину и солиста Артёма Големского. Публика вместе с артистами пела в финале про то, что «Песня остаётся с человеком», а затем аплодировала оркестрантам стоя.

Напомним, что фестиваль духовой музыки «Михайловский бастион» стартовал сегодня семи районах области.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
