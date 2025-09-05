Псковcкая обл.
Культура

Выставочный проект «Чучелки» откроется в Пскове

08.09.2025 21:40

Выставочный проект «Чучелки» откроется в галерее «Дом на Набережной» и на территории около дома Сафьянщикова 10 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном общественном движении «ПсковАРТ».

Фото здесь и далее: ПРОО «ПсковАРТ»

«В народном фольклоре существует много пословиц и поговорок про чучела, они интересны и многозначны; все можно иллюстрировать. Помимо народного фольклора тема Чучелок - это возможность эксперимента, поиска чего-то необычного и оригинального, преодоления всяких условностей и ограничений. Насколько получилось псковским художникам показать свою творческую силу судить зрителю», - сообщили в организации.

 

Отмечается, что на выставке представлены арт-объекты, живопись, многое другое. Всего около пятидесяти различных произведений. Выставка будет работать в течении месяца.

Источник: Псковская Лента Новостей
