Культура

Студентка псковского колледжа искусств стала обладательницей именной стипендии

Студентке III курса специальности фортепиано Софье Новосёловой назначена именная стипендия министерства образования Псковской области. Такая стипендия назначается студентам и аспирантам «за особые успехи в научной и учебной деятельности», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова.

Фото: колледж искусств

Поступив в колледж после окончания Детской школы искусств Невеля, Софья проявила себя как яркая творческая личность, .активно стала участвовать в научной и концертной деятельности, выступать на профессиональных исполнительских конкурсах.

Как рассказала преподаватель Софьи по классу специального фортепиано Зоя Борисовна Королёва, в творческом портфолио студентки: выступление с докладом на областной научно-практической конференции «Традиции фортепианной школы Псковской области», победы на таких значимых конкурсах как XVI Международный конкурс юных музыкантов-исполнителей им. С. И. Савшинского (Санкт-Петербург), Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант» (Петрозаводск), VIII Международный музыкальный конкурс им.Р.М.Глиэра «Глиэровская осень» (Москва), IX открытый конкурс пианистов-концертмейстеров им.А.М.Минкова среди учащихся ПОУ сферы культуры и искусства (г.Уфа), VIII Минский городской открытый конкурс камерных ансамблей «Струны Орфея».

В качестве концертного исполнителя Софья выступала с Губернаторским симфоническим оркестром в проекте «Диалоги Невских берегов», а также на сценах Детских музыкальных школ Пскова, Острова, Невеля, Струг Красных, Великих Лук, принимала участие в открытии выставок в Изборском и Псковском музеях-заповедниках.