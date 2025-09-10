Культура

Атмосферные «ужастики», хиты Тик-Тока и «Кракен»: названы предпочтения псковичей в музыке, кино и книгах

Холдинг МТС Медиа выяснил предпочтения псковичей в музыке, кино и книгах. Этим летом жители Псковщины слушали хиты отечественной поп-музыки, читали книги в жанре ужасов и смотрели сериальные новинки.

По данным онлайн-кинотеатра KION, зрители в основном предпочитали смотреть фильмы и сериалы онлайн в будни (60%). В тройку самых популярных картин лета у псковичей вошли фильм «Кракен» с Александром Петровым, антигламурная комедия «Нереалити» с Ольгой Дибцевой и криминальная драма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. Также на Псковщине часто смотрели комедии: в топ просмотров с июня по август вошли «Театральная зона» с Никитой Кологривым и «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко.

В топе предпочтений слушателей МТС Музыки остается поп-музыка, рэп, танцевальная музыка, электронная музыка и русский рок. Число уникальных пользователей сервиса на Псковщине год к году (лето 2025 года к лету 2024 года) выросло на 18%. В музыке псковичи отметились глубоким знанием интернет-трендов ― в топ самых популярных композиций вошли «Царица» Анны Асти и «Италия» от Konfuz.

Главными жанрами лета в книжном сервисе Строки стали фэнтези, фантастика, детективы, любовные романы и классическая литература. Самым «читающим» месяцем оказался июль ― на него пришлась пиковая доля потребления (51,35%), в то же время на июнь пришлось 48% потребления книг летом, а на август — 31,85%. В списках летнего чтения псковичей лидируют романтическое фэнтези Ребекки Яррос «Четвертое крыло», приключенческий роман Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада» и атмосферный хоррор Светланы Тюльбашевой «Лес». Самой «читающей» группой по возрасту стали пользователи старше 35 лет, при этом женщины обращались к книжному досугу этим летом чаще, чем мужчины ― примерно на 65%.