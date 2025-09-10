Культура

В Пскове стартовал проект инклюзивного искусства «Встречное движение»

Псковский областной колледж искусств и Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов объявляют о запуске масштабного проекта инклюзивного творчества, который охватит три направления исполнительского искусства: театр, хореографию и музыку, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств

Официальный старт проекту дал совместный мастер-класс, в нём приняли участие воспитанники интеграционных мастерских и студенты колледжа. Во время первой встречи участники познакомились с руководителями творческих направлений и попробовали себя в разных сферах искусства.

«Важность культурных проектов для воспитанников интеграционных мастерских в возможности быть частью общества, встречаться с новыми людьми, общаться – чувствовать свою востребованность. Это всегда новый шаг к раскрытию потенциала и выход за пределы, о которых люди даже не подозревают», – отметил директор Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов Вячеслав Сукманов.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Основная идея инициативы – содействие социально-культурной интеграции людей с различными ментальными и физическими особенностями через совместное творчество. В течение учебного года участники будут встречаться еженедельно для занятий под руководством преподавателей колледжа и практикующих специалистов сферы искусств.

«Первый мастер-класс прошёл хорошо, были определенные переживания в начале, но все участники активно включились в творческий процесс, появилось ощутимое предчувствие чего-то важного. Сейчас мы в начале пути – но вместе точно сможем прийти к общей цели», – поделилась преподаватель Псковского колледжа искусств Анастасия Филонович.

Результаты совместный работы псковичи смогут увидеть в июне 2026 года на региональных мероприятиях. Также выступления участников проекта пройдут в центрах помощи детям и психоневрологических интернатах Псковской области.

Помимо творческих занятий, участники проекта будут совместно посещать концерты, спектакли и выставки, формируя культуру инклюзии в современном мире.