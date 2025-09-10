Культура

Опубликована программа восьмого псковского фестиваля «Книжная яблоня»

Восьмой литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове 24-27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» объединит тех, кто создает, читает и изучает детскую и подростковую литературу: более 20 спикеров, 10 издательств. Издательство «Эксмо» привезёт на фестиваль писателей Антонину Крейн, Ульяну Черкасову, Нину Грай и Анастасию Андрианову. Амбассадорами проекта «Читай с детьми» РКС станут писатели Юлия Брыкова, Александр Рогоза, Ольга Орлова, Екатерина Шелеметьева.

Состоятся презентации новых книг и издательских проектов: Баир Иринчеев, военный писатель, публицист, директор Военного музея Карельского перешейка представит детскую серию из 19 книг «Прадедушкины медали», Генеральный директор издательства «Творческий центр Сфера», кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Татьяна Цветкова презентует бестселлер «Родители. Возвращение смысла».

Также в программе фестиваля - просветительские лекции, интерактивные спектакли, выставки, деловая программа для библиотечного сообщества: состоится межрегиональный фокус-семинар «От краеведения к краелюбию: лучшие практики продвижения краеведческих знаний средствами общедоступных библиотек», паблик-ток с обсуждением тем «Тема патриотизма в книгах для современных детей», «Познавательный комикс «Ты можешь ошибаться!»: как избавиться от страха перед ошибками и научиться мечтать!»

В рамках фестиваля будет функционировать выставка-ярмарка: книжные ряды развернутся в современной пространстве Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василева, площадь Ленина, 3.

Программа фестиваля доступна по ссылке

Организатор фестиваля: Централизованная библиотечная система города Пскова. Фестиваль проходит при поддержке управления культуры администрации города. В партнерстве с Российским книжным союзом, Ассоциацией книжных фестивалей «Читающая Россия», с федеральным проектом «Читай с детьми», Союзом детских и юношеских писателей России.